In questi giorni in cui si parla sempre più spesso di una possibile escalation nucleare, ilin Ucraina, di cui fanno parte La Comune, Sinistra Anticapitalista e il Partito Comunista, è sceso in piazza di fronte all’ambasciata russa a Roma per chiedere a gran voce di. “Siamo qui perché riteniamo che sia molto importante rilanciare con molta forza la mobilitazione pacifista – ha dichiarato, de La Comune – e inoltre siamo qui per dire che noi siamo a fianco dei pacifisti russi, così come siamo solidali con la popolazione ucraina”. “, se la Russia cessa il fuoco finisce la guerra, se lo cessa l’Ucraina finisce l’Ucraina”, spiegano dal palco.

Al presidio era presente anche il dissidente russo Alexander Bikbov, sociologo che vive tra la Francia e l’Italia. “È importante andare al di là della visione geopolitica della guerra e cioè della Nato contro la Russia – ha aggiunto Alexander – quando la sinistra chiede la pace è perché è contro questa visione troppo schematica, che non porta nulla alla sinistra, che deve stare accanto ai deboli, accanto agli aggrediti”.