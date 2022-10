La sconfitta a San Siro ha mandato fuori di testa i tifosi del Barcellona. Probabilmente i blaugrana non si aspettavano un’Inter così solida, sicuramente non pensavano di ritrovarsi dopo tre partite al terzo posto nel girone di Champions League. In più, il rigore non fischiato per il fallo di mano di Denzel Dumfries: un tocco molto leggero, evidentemente non visto dal Var. L’allenatore Xavi, nervoso e critico nei confronti degli arbitri per tutta la partita, a fine gara è esploso con dichiarazioni pesanti. E la società gli è andata pure dietro, annunciando improbabili reclami all’Uefa. Tutte mosse utili a preparare il terreno per la gara di ritorno al Camp Nou, che a questo punto diventa decisiva per il Barcellona.

Al di là del merito, il Barcellona ha gridato allo scandalo. E i tifosi sono andati dietro al club, con atteggiamenti esagerati. Da condannare innanzitutto le minacce ricevute sui social da Alessandro Bastoni. I blaugrana hanno preso di mira il difensore dell’Inter mandando messaggi alla sua fidanzata, Camilla Bresciani, che in una storia su Instagram ha deciso di mostrare il tenore di una delle minacce più pesanti: “A tuo marito gli stacco le gambe”, è il titolo del messaggio inviato da un utente in spagnolo. “Ma quanto fate schifo?”, ha scritto Bresciani.

Non finisce qui, perché i tifosi del Barcellona hanno preso di mira anche Pol van Boekel, l’arbitro olandese che era al Var e quindi non ha deciso per l’On Field Review sul tocco di Dumfries. Lo stesso van Boekel era già stato preso di mira dai blaugrana per il suo arbitraggio in un Bayern Monaco-Barcellona di qualche anno fa. Su Wikipedia i catalani hanno definito l’arbitro ” The VAR Thief o Vito Corleone“, il boss mafioso del film Il Padrino. “È un indesiderabile olandese . È un ladro internazionale della FIFA dal 2008″, hanno aggiunto i tifosi del Barcellona.