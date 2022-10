Il discorso della premier britannica Liz Truss al congresso conservatore di Birmingham è stato brevemente interrotto dalla protesta di due attiviste di Greenpeace che hanno mostrato un cartello con la scritta ‘Chi ha votato per questo?’, riferito al fatto che la prima ministra non è stata eletta dopo un voto nazionale ma in seguito alla corsa alla leadership interna al partito di governo per la successione a Boris Johnson. Hanno anche urlato alcuni slogan contro la reintroduzione della controversa tecnica estrattiva del ‘fracking’ da parte della premier Tory. Truss, sentendo i mugugni e i fischi del pubblico, si è fermata mentre il servizio di sicurezza ha accompagnato fuori le due attiviste. Il discorso è poi ripreso con un lungo applauso per incoraggiare la prima ministra.