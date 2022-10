La sua seconda avventura in panchina non è cominciata nel migliore dei modi. Andrea Pirlo è già in difficoltà anche in Turchia: il suo Karagümrük ha perso per 2 a 1 il derby contro l’Istanbulspor. Una partita giocata in uno scenario desolante, con appena 359 spettatori presenti allo stadio Atatürk. La squadra guidata dal campione del mondo 2006 d’altronde naviga in brutte acque: solamente 6 punti in classifica, che valgono il 14esimo posto nella Super League turca, terribilmente vicino alla zona retrocessione.

Pirlo ha accettato la sfida del Karagümrük per tornare a fare esperienza in panchina dopo la difficile stagione alla guida della Juventus. Col senno di poi, i bianconeri guidati da Pirlo non hanno fatto peggio della prima Juve targata Allegri bis, nonostante una squadra con molti giovani, seppure forti. Il quarto posto e le vittorie di Supercoppa e Coppa Italia non bastarono a Pirlo per la conferma. Dopo un anno di pausa, la decisione di ripartire dalla Turchia. Dopo 8 giornate di campionato però il bilancio è tragico: solo una vittoria, a fine agosto, con tre pareggi e ben quattro sconfitte.