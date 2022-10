Le immagini nelle campagne nei dintorni di Santa Margherita di Belice, in provincia di Agrigento, dopo il nubifragio che ha colpito la zona nella notte tra venerdì e sabato 1 ottobre. Molti alberi caduti e in alcuni tratti fango e terra lungo le strade.”Quando me ne sono accorto, l’acqua è salita nel giro di un minuto e mezzo, una cosa spaventosa” racconta un abitante, Calogero Fazzello. La sua abitazione e il suo garage sono stati invasi dall’acqua. “Pioveva, ma era normale. Tutt’a un tratto, quando ho aperto la porta per togliere l’auto, l’acqua era già alta. Ho pensato che se fossi uscito non sarei più rientrato. Ho chiuso tutto e messo i bambini in sicurezza. L’acqua è entrata anche in casa. Il cambiamento climatico c’è per davvero, siamo nei guai”