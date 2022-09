Quattro cartellini rossi in 20 minuti e partita conclusa con un quarto d’ora d’anticipo dal direttore di gara, perché la Francia non aveva più giocatori sufficienti in campo per continuare il match. È il tabellino di Polonia – Francia under 18, valida per il torneo Lafarge Foot Avenir. Un primo tempo molto teso concluso sul 2-2, poi nella ripresa il nervosismo esplode e arrivano i primi tre rossi: Ilyes Housni, Jeanuel Belocian e Malang Gomis. La Francia sta giocando in otto e nel frattempo ha subito il gol del 3-2. Al 75esimo Darnell Bile, la futura stella 16enne del St-Etienne, perde la testa: prima un’entrata durissima su un avversario, poi una testata in faccia allo stesso che crolla a terra con le mani sul volto.

France Vs Pologne U18 Match arrêté la France était à 8 contre 11 et maintenant à 7 sur ce coup de tête.

Les 2 joueurs de Monaco Ben Seghir et Olmeta n’ont pas été expulsés et Benama n’est pas rentré pic.twitter.com/I067ReI5G4 — Part time ???????? (@D_Givens_) September 25, 2022

Inevitabile il quarto cartellino rosso della serata, mentre tra le due squadre e le due panchine si scatena una mischia. L’arbitro non può far altro che applicare il regolamento, fermando gli scontri: una squadra infatti non può giocare con meno di otto giocatori in campo.

L’allenatore della rappresentativa francese Bernard Diomede, ex giocatore del Liverpool e vincitore della Coppa del Mondo del 1998, nel post gara ai microfoni di France 3 ha promesso provvedimenti e possibili esclusioni: “Succede purtroppo regolarmente. Per alcuni potrebbe non esserci un ritorno nella Francia, perché devono capire le cose. Altri hanno avuto un buon atteggiamento a fine partita, hanno cercato di calmare le cose, bisogna analizzare bene, con freddezza, chi si è comportato bene e chi si è comportato male. Da allenatore, sanzionerò i giocatori che devo sanzionare”, ha dichiarato il commissario tecnico.