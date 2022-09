Ironico e geniale, anche nel messaggio postato sui suoi canali social dopo l’addio al tennis. Roger Federer trasforma in insegnamento pure il suo ritiro, come fosse un rovescio lungolinea da far atterrare all’incrocio delle linee. “Tutti speriamo in un finale da favola“, scrive Federer, che poi fa il resoconto di come è andata al re del tennis. Ha perso l’ultimo singolare, a Wimbledon 2021. Ha perso il suo ultimo doppio, in coppia con Rafa Nadal. Sempre alla Laver Cup la sua squadra, l’Europa, è uscita battuta dal Team World. Inoltre, Federer ha perso la voce durante la settimana. Infine, banale ma vero, il campione svizzero ha perso il suo lavoro.

Quindi arriva il messaggio che Federer vuole consegnare a tutti i suoi tifosi e agli appassionati: “Tuttavia, il mio ritiro non avrebbe potuto essere più perfetto e sono così felice di come è andato tutto”, scrive l’ex numero 1 al mondo. “Quindi non pensare troppo a quel finale perfetto, il tuo sarà sempre fantastico a modo tuo…”, conclude Federer. Che d’altronde, nonostante i 20 Slam, non sarà il tennista più vincente della storia, ma resta il più amato. Proprio per quel suo stile, peRFetto.