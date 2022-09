“Il governo che si formerà dopo questa vittoria presenterà una maggioranza tale da permetterci di governare per cinque anni, aspetto importantissimo. Il risultato della Lega non è soddisfacente, ma sapevamo che l’esperienza del governo Draghi ci sarebbe costata qualcosa in termini di consenso”. Così l’europarlamentare della Lega, Marco Zanni, nel commentare i risultati delle elezioni politiche. In merito all’elettorato perso dalla Lega: “La fetta più grossa di ex elettori è andata a Fratelli d’Italia, una piccola parte, invece, al Movimento 5 stelle, per non parlare degli astenuti. Nonostante ciò, la leadership di Matteo Salvini non è assolutamente in discussione“, ha concluso Zanni.