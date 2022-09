Si è tenuto nel pomeriggio di oggi un incontro tra il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, e la leader di FdI, Giorgia Meloni, presso la sede di Fratelli d’Italia. I due si sono intrattenuti per circa due ore. “La Meloni la sento cento volte al giorno – ha esordito uscendo Tajani -. Come è andato l’incontro? Bene, ma non c’è niente da dire. Stiamo lavorando per l’Italia”. La leader di FdI, invece, è uscita dalla sede da una porta secondaria schivando i cronisti.