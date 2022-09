“Abbiamo fatto tutto quello che potevamo, Conte non poteva fare una virgola di più ha fatto un lavoro ottimo. È stato serio, questo ha pagato, abbiamo parlato della vita delle persone a dispetto dei veti incrociati degli altri partiti. L’elettorato ha risposto, il Movimento Cinque Stelle è ancora vivo e lo sarà ancora di più in Parlamento”. Così il Capogruppo alla Camera del Movimento Cinque Stelle Francesco Silvestri nei pressi di Piazza Montecitorio a Roma commenta l’esito delle elezioni.

Sul reddito di cittadinanza Silvestri continua: “Ci mancherebbe altro che in un momento come quello che andremo ad affrontare andiamo a toccare il reddito di cittadinanza, sarebbe non avere contatto con la realtà. Nella vecchia legislatura lo abbiamo fatto e lo difenderemo da chi lo vuole togliere, poi se va apportato qualche miglioramento noi ci siamo, ma che il reddito cittadinanza non si toccherà il Movimento Cinque Stelle sarà categorico”.

Per quanto riguarda l’ipotesi di una flat tax, il capogruppo specifica: “Sicuramente le logiche della flat tax che erano differenti tra loro nella coalizione non ci hanno mai visto d’accordo. Affronteremo nel merito le proposte che porteranno dal Governo, una che ha fatto bene al Paese è il cashback e vorremmo ripristinarlo. Avremo le nostre proposte, vedremo le loro e ci confronteremo nel merito”.