Stanno tutti bene i 90 passeggeri che ieri hanno vissuto momenti di paura sul volo Easyjet Milano Napoli. Un aereo della compagnia ha colpito un’ala del veivolo. L’atterraggio all’aeroporto di Capodichino (Napoli) si è reso impossibile a causa delle pessime condizioni meteo con forti piogge che hanno interessato, la giornata di domenica, tutta la regione Campania. Così il comandante del volo ha deciso di atterrare all’aeroporto Karol Wojtyla di Bari. Nessun ferito e passeggeri portati via terra nel capoluogo campano. I velivoli sono progettati per evitare che questa evenienza, meno rara di quanto si possa pensare, posso atterrare in tutta sicurezza come è accaduto ieri.