La Costituzione italiana “è bella ma che ha anche 70 anni di età“. Lo ha detto parlando di presidenzialismo il capogruppo di Fdi alla Camera, Francesco Lollobrigida, nel corso della prima conferenza stampa convocata dal partito dopo la vittoria elettorale. “Noi riteniamo che l’elezione diretta del presidente della Repubblica o il semipresidenzialismo possa essere una conquista per questa nazione – ha spiegato -. Lo strumento per arrivarci è da definire, ma credo che le riforme costituzionali debbano essere approcciate con tutto il Parlamento, ove ci sia questa possibilità. La Costituzione italiana è una Costituzione importante – ha quindi aggiunto – ma uno deve ricordare che nasce in un momento di grandi criticità: uscivamo da una dittatura, da una guerra sanguinosa, e quindi quella Costituzione era particolarmente prudente sacrificando alla prudenza una maggiore efficienza. C’è necessità di rimuovere quegli ostacoli che danneggiano i cittadini, ma farlo insieme. Più sono ampi i tavoli in cui si discutono le regole e meglio è. Si può ragionare serenamente e provare a migliorarla, tenendo conto che è una Costituzione bella ma che ha anche 70 anni di età”, ha concluso Lollobrigida.