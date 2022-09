Le attiviste del collettivo Non una di meno si sono ritrovate sabato 24 settembre davanti alla sede della Regione Lombardia per rivendicare il diritto all’aborto e difendere la legge 194 sull’interruzione volontaria di gravidanza. La manifestazione è stata organizzata per lanciare la mobilitazione prevista per mercoledì 28, Gornata mondiale per l’aborto sicuro