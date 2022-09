È morta a 46 anni Federica Frangipane, la moglie di Fabio Liverani, ex calciatore di Lazio e Fiorentina e ora allenatore del Cagliari. Il primo club a mostrare vicinanza al tecnico è stato il Lecce, allenato dall’ex centrocampista dalla C alla A, che in una nota esprime “il più sentito cordoglio” per la “perdita prematura della cara moglie e abbraccia i figli Mattia e Lucrezia partecipando al grande dolore per la scomparsa dell’amata madre”.

⚫️ L’U.S. Lecce esprime il più sentito cordoglio a mister Fabio Liverani per la perdita prematura della cara moglie e abbraccia i figli Mattia e Lucrezia partecipando al grande dolore per la scomparsa dell’amata madre. — U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) September 20, 2022

Si sono uniti al lutto anche la Lazio, squadra allenata negli scorsi anni da Liverani, il Perugia e il Cagliari. L’ex centrocampista aveva conosciuto la moglie tra i banchi di scuola e dal loro matrimonio sono nati due figli, che ora hanno 17 e 13 anni.

Il Cagliari Calcio si unisce al dolore di mister Liverani per la perdita di Federica, madre degli adorati figli Mattia e Lucrezia. A loro va l’abbraccio della famiglia rossoblù. — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) September 20, 2022

Liverani ha ringraziato su Instagram per la vicinanza dimostrata anche da molti tifosi, invitando a fare una donazione a IFO, la struttura che ha supportato la moglie nell’ultimo periodo della sua vita.