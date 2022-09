“Gli italiani non potranno mai consentire che una che giura sula Costituzione antifascista e non riconosce il 25 aprile possa mettere mano anche per una virgola alla Costituzione antifascista. Gli italiani ne mandan giù di tutte, ma quella lì non la mandano giù”. Lo ha detto Pierluigi Bersani, intervenuto a Portici, in provincia di Napoli, a una manifestazione elettorale con il segretario del Pd Enrico Letta e il ministro della Salute Roberto Speranza