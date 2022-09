L’avventura di Andrea Ranocchia al Monza è durata meno di tre mesi. Il difensore centrale ex Inter doveva essere il grande rinforzo per la difesa, l’uomo con l’esperienza necessaria ad aiutare una neopromossa in Serie A. Dopo la preparazione estiva e un inizio di campionato da titolare, il grave infortunio al perone ha rovinato tutto. Ranocchia è alle prese con un lungo percorso di recupero, ma nel frattempo è arrivata al risoluzione del contratto con il Monza.

“Ac Monza comunica che Ranocchia e il club hanno risolto consensualmente il contratto in data odierna. Ac Monza ringrazia Ranocchia per questi mesi trascorsi insieme e gli augura il meglio per il futuro“, si legge nella nota. Per il difensore, 34 anni, il rischio è che questo infortunio possa aver compromesso un finale di carriera da protagonista. Dopo aver recuperato dall’infortunio, però, Ranocchia sarà libero di cercare una nuova squadra.