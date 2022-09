Vittoria Guazzini è d’oro. La ciclista 21enne toscana della Groupama-Fdj ha chiuso quarta la prova d’élite disputatasi oggi, domenica 18 settembre, in Australia nei Campionati del mondo di ciclismo su strada, arrivando davanti a tutte le atlete della sua categoria. Si è laureata così campionessa del mondo under-23 nella cronometro. La gara sui 34,2 km di Wollongong è stata vinta dalla 35enne nederlandese Ellen van Dijk, che riconferma così il suo titolo mondiale. Seconda l’australiana Grace Brown. Terza la svizzera Marlen Reusser.

Delusione, invece, per Filippo Ganna nella prova a cronometro. L’azzurro, bicampione uscente, non è andato oltre il settimo posto con il tempo di 40’57” sul percorso di 34.2 km. Medaglia d’oro e nuovo campione del mondo il norvegese Tobias Foss con il tempo totale di 40’02″78. Argento per lo svizzero Stefan Kung a 0.02″95 secondi. Bronzo per il belga Remco Evenepoel a 0.09 secondi. Foss è il primo norvegese della storia a vincere la medaglia d’oro nella prova a cronometro in un Mondiale.