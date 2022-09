“Ieri non siamo stati allertati, non ne sapevamo nulla. Intorno alle 20.00 abbiamo avuto notizia che nei paesi vicini c’era una bomba d’acqua. Abbiamo allora subito chiesto ai cittadini di salire ai primi piani e di non girare per la città. Intorno alle 23.30 i fiumi si sono molto ingrossati e a quel punto siamo andati molto in pressione, quindi il fiume Misia è esondato in diversi punti della città”. Sono le parole del sindaco di Senigallia, Massimo Olivetti, intervenuto a “24 Mattino”, su Radio24, in merito all’alluvione che stanotte ha colpito alcune zone delle Marche.

Il sindaco aggiunge: “C’è stata purtroppo una vittima, trovata stamattina all’interno della sua auto. La pulizia degli alvei dei fiumi? Se fosse stato un discorso di pioggia sul nostro territorio, io sarei stato il primo a parlare della pulizia dell’alveo perché ho sempre ribadito che va tenuto bene, nonostante la competenza non sia dei Comuni ma della Regione. Purtroppo in questo caso, anche se avessimo avuto un alveo pulito, la situazione si sarebbe verificata ugualmente – conclude – perché la quantità d’acqua che è arrivata e la rapidità erano eccezionali. Noi abbiamo un fiume torrentizio, il Misia, che è un fiume grande ma spesso secco. Quando ci sono abbondanti piogge, porta l’acqua con una grossa velocità. Questo è un punto debole della nostra città, per cui speriamo che ci siano interventi strutturali. Ma l’aspetto della straordinarietà è abbastanza importante in questo caso”.