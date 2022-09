In una piazza S.Apostoli “semideserta”, come riporta l’Ansa, le 6000Sardine si sono date appuntamento a Roma per parlare di diritti e “fare rete”. Gli organizzatori sottolineano che non sono scesi in piazza per “contarsi” ma, appunto, per parlare di “lavoro, cannabis legale, Lgbtq, eutanasia e non solo”. “Il rischio è che questi diritti vengano erosi nel momento in cui un centrodestra, che fondamentalmente li nega, rischia di andare al governo”.