In un momento difficile per il nostro paese e per il mondo intero a causa dell’aumento enorme del costo dell’energia, le eco-innovazioni tecnologiche rappresentano una soluzione efficace e concreta.

In questa puntata parliamo di abitare con Riccardo Bani, presidente di TEON che ci spiega la rivoluzione delle pompe di calore ad alta temperatura, in grado di abbattere i costi di riscaldamento e l’inquinamento dei tradizionali sistemi di riscaldamento.

Fabio Roggiolani presenta le proposte della rete di Ecofuturo per la politica italiana che potrebbero unire tutte le forze politiche ed essere realizzate subito. In particolare parla di Superbonus e comunità energetiche.

Durante l’estate è proseguito il Farming Tour, l’evento itinerante promosso dal CIB – Consorzio Italiano Biogas per mostrare come le aziende agricole del biogas e biometano stanno trasformando il modo di fare agricoltura, ricreando economia circolare e producendo energia. Il servizio sulla terza tappa del Tour che si è svolta a Codigoro, presso l’Azienda agricola LEONA Poi il Professor Valerio Rossi Albertini, fisico e primo ricercatore del CNR, spiega in concreto cosa significa economia circolare.

A seguito l’intervista ai piloti Guido Guerrini e Fabio Cofferati che hanno viaggiato con una macchina a biometano, partendo da Milano e arrivando al Polo Nord, Rovaniemi, in Finlandia, per dimostrare che una mobilità sostenibile è già realtà. Infine la pillola del giornalista scientifico Sergio Ferraris sull’idrobiometano.