L’Italia di volley maschile ha battuto la Francia 3-2 e ha conquistato la semifinale dei Mondiali. Una mezza impresa per i ragazzi di Fefè De Giorgi, visto che i francesi – allenati da Andrea Giani – si sono laureati campioni olimpici a Tokyo lo scorso anno.

Un inseguimento perenne per l’Italia. I transalpini avevano vinto il primo set (24-26), quindi – sotto la spinta di capitan Giannelli – gli azzurri hanno portato a casa il secondo con il punteggio di 25-21. Ancora Francia nel terzo (23-25) e 2-2 dell’Italia nel quarto set (25-22). Nel tie-break, chiuso 15-12, un capolavoro azzurro ancora con Giannelli, Romanò e Michieletto. Per un posto in finale, la Nazionale giocherà contro la vincente del quarto tra Slovenia e Ucraina.

Giannelli e compagni sono riusciti a guadagnarsi un posto tra le prime quattro al mondo, dopo una dura lotta durata cinque set tiratissimi contro una delle favorite per la conquista del titolo iridato, un gruppo che negli ultimi anni ha collezionato: 2 World League (2015, 2017), un titolo continentale (2015), la medaglia d’oro alle Olimpiadi (2021) e una VNL (2022). La squadra guidata da Giani era a caccia dell’unico titolo che mancava in bacheca e che dovrà rimandare.