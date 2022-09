Paul Pogba smentisce di aver commissionato una stregoneria contro Kylian Mbappé e altri suoi compagni della nazionale francese. Lo rivela proprio il giocatore del Paris Saint-Germain, che spiega di aver ricevuto una telefonata dall’attaccante juventino: “Io preferisco aver fiducia nella parola di un compagno di squadra”. Mbappé si è trovato coinvolto in un complesso caso giudiziario con al centro Pogba, che è stato interrogato due volte dalla polizia francese nell’ambito delle indagini su tentativi di estorsione da lui subiti da un gruppo di persone, tra le quali si presume potrebbero esserci i suoi due fratelli, Mathias e Florentin.

Ad accusare Paul Pogba di avere commissionato un malocchio pagando un “marabout”, uno stregone africano, era stato proprio il fratello Mathias su Instagram. Per la radio France Info, invece, la chiamata e il pagamento allo stregone africano ci sarebbero effettivamente stati, ma non in favore di un malocchio in vista della partita di Champions League tra Juventus e Psg. Il bianconero si sarebbe rivolto allo stregone per fare una donazione a un’associazione umanitaria che si occupa di bambini africani. La stella della Juventus avrebbe anche rivelato agli investigatori di essere certo che il fratello Mathias si stia comportando in questo modo perché sotto il ricatto di qualcuno.