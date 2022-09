“Con questo vertice del Pd sarà molto improbabile dialogare“. Lo ha detto a San Gregorio Armeno a Napoli il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte, rispondendo a una domanda su un possibile dialogo con il Partito democratico post-elezioni. “Dopo l’opportunismo cinico che hanno esibito in questo frangente, avendo buttato a mare un’agenda progressista, su cui abbiamo lavorato anche proficuamente, in nome di una fantomatica agenda Draghi, che lo stesso interessato ha dichiarato che non esiste, e che noi pensiamo sia un metodo, quello di Draghi, emergenziale. Quindi non ci riconosciamo né in un’Agenda Draghi né in un metodo Draghi”.