Martedì gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Milano hanno arrestato un cittadino italiano, 49enne, già gravato da numerosi precedenti penali specifici, responsabile di una rapina ai danni di una farmacia di piazzale Maciachini.

Il soggetto negli stessi giorni aveva già colpito in zona, sempre utilizzando forbici o taglierino per minacciare le vittime. I poliziotti sono intervenuti martedì per un tentativo di rapina ad una farmacia di via Farini, da parte di un uomo armato di forbici e corrispondente ancora alla medesima descrizione. L’uomo era stato messo in fuga dalle grida della farmacista. Poco dopo, nelle vicinanze della farmacia di piazzale Maciachini appena rapinata, hanno intercettato il rapinatore nella vicina metropolitana.