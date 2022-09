“Ho proposto al Mef di pubblicare la lista delle società energetiche che hanno versato e di quelle che non hanno versato, in modo che tutti sappiano chi sta ottemperando a obblighi di legge e chi no”. Così il leader del M5S, Giuseppe Conte, a Radio Cusano Campus, parlando delle tasse sugli extraprofitti. Il governo “deve recuperare quei 9 miliardi di extraprofitti non versati”, ribadisce Conte, “ma è anche vero che quella norma è stata scritta male: evidentemente anche il governo dei migliori può sbagliare”. Secondo il presidente dei cinque stelle “sul caro-energia siamo in fortissimo ritardo. Noi lo abbiamo detto sei mesi fa invocando interventi efficaci e tempestivi chiedendo al governo di lavorare per un Energy recovery fund a livello europeo”.