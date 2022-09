“Con il presidente Weber ho registrato una forte condivisione su tutti i temi di attualità che abbiamo trattato e per questo sento molto vicino il suo personale sostegno e quello del Partito Popolare europeo a Forza Italia che lo rappresenta orgogliosamente in Italia”. Lo scrive Silvio Berlusconi in post su Instagram con le immagini del suo incontro di oggi con Weber. “Weber – dice Berlusconi nel video – è venuto in Italia per sostenere una forza convintamente europeista”. “Noi – sottolinea Berlusconi -costituiamo e costituiremo l’asse operativo del Partito Popolare europeo”. “Sostengo gli amici di Fi – dice Weber nel video – come custodi di un governo europeista, necessario in questo momento” di guerra e crisi energetica. “Tutti quelli che vogliono un governo esperto – aggiunge Weber – ed europeista devono votare Fi”.