E’ passato dal pronto soccorso per tre volte dopo aver subito un tamponamento. Per tre volte è stato dimesso dai medici, ma le sue condizioni sono peggiorate finché due settimane dopo l’incidente è morto. La vittima si chiamava Tommaso Zanino, era pensionato, aveva 72 anni e viveva a Mazzè, in provincia di Torino. Ora la Procura di Ivrea ha aperto un’inchiesta e ha messo sotto inchiesta l’automobilista che ha tamponato Zanino e i 5 medici che lo hanno visitato nei tre accessi all’ospedale di Chivasso. Il pm Alessandro Gallo ha disposto anche l’autopsia per fare chiarezza sulle cause del decesso. Per tutti gli indagati l’ipotesi di reato è omicidio colposo. Le iscrizioni nel registro degli indagati sono un atto dovuto per permettere ai periti di parte di partecipare all’esame autoptico.

Zanino era stato urtato mentre era in sella al proprio scooter da un’auto guidata da un 84enne. Subito dopo il 72enne fu medicato e trasferito al pronto soccorso di Chivasso per un leggero trauma riportato nella caduta. Dimesso in giornata, lo scooterista aveva accusato dolori anche nei giorni successivi e si era ripresentato all’ospedale. In entrambi i casi era stato rimandato a casa. Il 24 agosto è morto.