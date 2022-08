Tre persone sono morte e due sono rimaste ferite, una delle quali in modo grave, a causa di un’esplosione a bordo di un rimorchiatore ormeggiato nel porto di Crotone. Le vittime sono membri dell’equipaggio, formato da sette persone di nazionalità egiziana, indiana e un italiano. La Capitaneria di porto della città calabrese ha spiegato che al momento dello scoppio a bordo c’erano sei persone, mentre una settima era uscita per fare la spesa e le vittime sono tutte di nazionalità straniera. Due corpi sono stati scaraventati sulla banchina del porto, mentre il terzo cadavere è stato trovato in mare.

L’esplosione, che ha innescato un incendio domato dopo ore dai vigili del fuoco, è avvenuta sulla Asso, solitamente impegnata nel prestare servizio sulle piattaforme per l’estrazione di gas metano. Diverse le ipotesi sulle cause che si sono susseguite nell’immediatezza dell’incidente: un incendio su un container che si trovava a bordo del rimorchiatore o un problema durante lavori di riparazione nella sala macchine. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti dei vigili del fuoco, al momento l’ipotesi più plausibile è quella legata all’esplosione della bombola di una saldatrice che le vittime stavano utilizzando per effettuare alcuni lavori. La dinamica resta però ancora da chiarire.

In un primo momento si è temuto ci fossero anche quattro dispersi e che fossero finiti in mare a causa dello scoppio: una notizia smentita dai vigili del fuoco. Lo scoppio é stato avvertito in una larga zona della città malgrado il rimorchiatore fosse ormeggiato in una zona periferica del porto. La Procura ha aperto un’inchiesta per ricostruire la dinamica dell’accaduto ed accertare eventuali responsabilità. Sul posto il sostituto procuratore Alessandro Rho, che ha diretto l’attività dei vigili del fuoco e sentito le persone che si trovavano a bordo del rimorchiatore. Non è la prima volta che si verifica un incendio nel porto di Crotone: il 12 marzo 2021 era accaduto un episodio simile, senza provocare né vittime né feriti.