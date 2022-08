Tromba d’aria in Salento. A essere particolarmente colpito è stato il litorale di Torre San Giovanni, una frazione in provincia Lecce quando, il 29 agosto intorno alle 13, pioggia e vento si sono abbattuti sull’arenile. Al momento dell’accaduto, molti bagnanti affollavano le spiagge: una donna, in particolare, è stata ferita da un ombrellone spazzato via dal vento.

La tromba d’aria è durata pochi minuti. A patire le conseguenze peggiori sono stati i lidi nella zona di Ugento. Qui sono stati particolarmente colpiti due stabilimenti balneari, “Il Molo” e “Onda Marina”, dove i bagnanti hanno tentato di mettersi al riparo dai tanti oggetti sbalzati via. Molte le sedie a sdraio e i lettini che sono stati scaraventati in mare, mentre una donna, colpita alla testa da un ombrellone, ha necessitato dell’intervento da parte del personale sanitario. In totale sono sette che hanno riportato danni alle attrezzature. La situazione è tornata dopo poco alla normalità e le persone sono rientrate in spiaggia. Non si tratta del primo episodio di questo tipo: solo qualche giorno fa i vacanzieri sono stati costretti a mettersi in fuga e ad abbandonare gli stabilimenti balneari dopo che una tromba d’aria ha colpito la costa di Guardia Piemontese, in provincia di Cosenza.