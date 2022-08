Una storica a inondazione ha danneggiato il sistema di depurazione lasciando senza acqua potabile i 180mila residenti di Jackson, la capitale dello Stato del Mississippi. Il governatore, Tate Reeves, ha dichiarato l’emergenza sanitaria e ha inviato anche la Guardia nazionale in città per la distribuzione dell’acqua. Le autorità hanno messo in guardia dal bere l’acqua di rubinetto perché contaminata o non trattata. Ma la città è senza acqua anche per combattere eventuali incendi o semplicemente per assicurare il flusso dello sciacquone nelle toilette.

Il governo americano è pronto a fornire supporto al Mississippi non appena ottiene una richiesta ufficiale da quello Stato: lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Karine Jena-Pierre, assicurando che l’amministrazione continuerà a collaborare con lo Stato del Mississippi per aiutare le comunità colpite dalle inondazioni.