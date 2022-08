Romelu Lukaku ha accusato un risentimento muscolare alla coscia sinistra dopo la sfida persa dall’Inter con la Lazio. A renderlo noto è Sky Sport che annuncia la sua assenza nel prossimo turno con la Cremonese. L’attaccante nerazzurro rischia anche di saltare il derby con il Milan in programma sabato 3 settembre.

Il belga è tornato a Milano sponda nerazzurra in estate accendendo nuovamente l’entusiasmo dei tifosi, rimasti delusi dal suo improvviso addio due stagioni fa. Dopo essersi scusato con i propri sostenitori e con la società, Lukaku aveva già ripreso le redini del reparto offensivo dell’Inter, che ora deve fare i conti con una pesante perdita. Il numero 90 oltre ai due match citati, potrebbe rischiare di non essere presente anche nell’esordio in Champions League con il Bayern Monaco, il 7 settembre. C’è apprensione ad Appiano Gentile per le condizioni del centravanti che nelle prime tre gare di Serie A ha segnato un gol, contro il Lecce, e fornito un assist a Lautaro. Lukaku era reduce dalla prestazione deludente con la Lazio, che aveva fatto emergere le difficoltà del suo fisico e dei suoi muscoli a ripartire dopo la pausa estiva.