“Con Putin/Con l’Europa. Combustibili fossili/energie rinnovabili. Lavoro sotto pagato/Salario minimo. Discriminazioni/Diritti. Più condoni per gli evasori/Meno tasse per chi lavora. No Vax/Scienza e vaccini”. E poi: “Con la pancetta/Con il guanciale“. I primi sono i manifesti della campagna elettorale ideata dal Pd, l’ultima è una parodia comparsa sui social. A quest’ultima Enrico Letta ha risposto: “Guanciale tutta la vita”.

La grafica, negli originali, è stata pensata per polarizzare il messaggio, ponendo due alternative: la prima è su sfondo nero, la seconda su sfondo rosso e ha in primo piano Letta, il logo del Pd e la scritta ‘Scegli’. La versione satirica vede come corredo un maccherone da una parte e un raviolo con bandiera tricolore sull’altra, accanto alla scritta “Pasta&Rivoluzione“. Fra i tanti commenti alla risposta di Letta compare anche quella del leader di Azione Carlo Calenda, che continua il tono parodico: “Contro Draghi/Pro Draghi. Scegli” e accosta le foto di Nicola Fratoianni, leader di Sinistra italiana, e dello stesso Letta. Commenta poco dopo: “Non continuo per carità di patria”. I due partiti fanno parte della stessa coalizione. E anche Matteo Salvini, leader della Lega: “Torno in Francia/Resto in Italia”, rivolgendosi direttamente al segretario del Pd: “Dopo il 25 settembre cosa farai? Letta, scegli. Anzi scegliamo noi: #25settembrevotolega”.

“Enrico che ti succede?”, ha commentato su Facebook il leader M5S Giuseppe Conte: “Non pensi che di questo passo i cittadini finiscano per percepire ancor più la politica come un fatuo e inutile teatrino? Non pensi che dipingere il mondo in rosso e nero, lungi dal sollecitare una efficace mobilitazione popolare, finisca per associare il voto al tavolo del gioco d’azzardo, incoraggiando l’astensionismo e la perdita di fiducia dei cittadini nella politica? Discutiamo nel merito le politiche di questo centrodestra, che non ha mai prodotto nulla di utile per il Paese. A me sembrano davvero inadeguate e insufficienti. Ma discutiamole nel merito battendole con proposte e idee migliori. Non di certo così”