Arkadiusz Milik si prepara a vestire la maglia della Juventus. Il polacco è atterrato nel pomeriggio a Torino-Caselle con un volo privato. Ad attenderlo c’erano le macchine dei bianconeri pronte a trasportalo alla Continassa. Lì nelle prossime ore l’attaccante svolgerà le visite mediche.

L’ex Napoli arriva in prestito con diritto di riscatto dal Marsiglia con cui ha giocato nella scorsa stagione. La Juve dovrà versare 1 milione nelle casse dei francesi, più altri 7 da pagare in caso di riscatto, su cui però non vi è l’obbligo. Milik rappresenta l’alternativa perfetta per Massimiliano Allegri a Dusan Vlahovic. Il polacco, infatti, va a completare il comparto centravanti che vedeva nel serbo l’unico giocatore di spessore al netto di Moise Kean. Milik è il terzo polacco della storia ad approdare in bianconero dopo Zbigniew Boniek e Wojciech Szczesny.