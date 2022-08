Continua il botta e risposta a distanza tra il virologo Andrea Crisanti, candidato nelle liste del Pd, e Matteo Renzi, che a più riprese l’ha accusato di aver avuto una visione allarmista sulla pandemia. “Sono deluso, perché l’ho pure votato alle Europee… – ha detto il virologo ridendo in collegamento con In Onda su La7 – Io non ho mai voluto chiudere tutto, ma volevo creare una rete di sorveglianza tale per aggredire il virus all’inizio ed evitare i lockdown. Adesso è facile, molte persone si sono scordate i momenti drammatici in cui gli ospedali erano pieni”