Nelle ultime 24 ore sono stati diagnosticati 24.691 nuovi casi di Sars-Cov-2 in Italia tra i 158.905 tamponi processati. Il tasso di positività è quindi pari al 15,5%. I morti riportati nel bollettino quotidiano sono 124. In calo i ricoverati in area medica (-243) e nelle terapie intensive (-8) dove si segnalano 26 ingressi.

Da lunedì a oggi le diagnosi registrate sono state 107.090, circa 34mila in meno delle 141.889 della settimana precedente: la curva epidemiologica tende quindi a piegarsi ulteriormente, pur tenendo conto del giorno di Ferragosto che influisce sul dato complessivo dei test effettuati.

Ad oggi i posti letto occupati dai pazienti Covid negli ospedali all’interno dei reparti ordinari sono 6.782, mentre altri 260 contagiati vengono assistiti in terapia intensiva. I positivi in isolamento domiciliare sono 792.381 per un totale di 799.423 attualmente positivi.

Da inizio pandemia sono stati diagnosticati 21.606.606 casi: in 20.632.612 sono già guariti o sono stati dimessi, mentre 174.571 contagiati sono morti per Covid. Con 3.008 diagnosi nelle ultime 24 ore il Veneto è la regione con l’incremento maggiore di nuovi casi, seguito da Lombardia (2.762) e Campania (2.193). Più di 2mila nuovi positivi anche in Emilia-Romagna (2.004).