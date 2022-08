Il maltempo provoca disagi anche alla circolazione ferroviaria. A Bologna si sono verificati forti ritardi nel nodo ferroviario per un guasto ai sistemi di gestione della circolazione dovuto alla pioggia a partire dalle 8 di venerdì mattina, quando un fulmine ha danneggiato il sistema elettrico nei pressi della stazione di Santa Viola.

Per i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali – spiega Trenitalia sul suo sito – sono possibili ritardi fino a 200 minuti. Secondo quanto segnalato da Trenitalia sono 22 i treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti in tempi di percorrenza più lunghi del solito e superiori a 60 minuti. In seguito all’intervento dei tecnici, avvenuto dalle 12.30, il traffico ferroviario è in graduale ripresa e la circolazione sta riprendendo gradualmente sulle linee Milano-Bologna AV, Bologna-Verona convenzionale e Bologna-Piacenza convenzionale.