Sinistra Italiana e Verdi hanno presentato il loro programma. Sì allo Ius-soli, stop alla Bossi-Fini, tassazione progressiva e investimenti green tra le proposte. Nicola Fratoianni ha annunciato una “patrimoniale sulle mafie attraversi la liberalizzazione della cannabis. E sul fisco – bisogna chiedere a chi ha molto di più di pagare un po’ di più. Proponiamo di intervenire sul fisco per ristabilire un meccanismo di progressività che in questi anni è stato compresso e cancellato, e una crescita progressiva e continua dell’aliquota al crescere del reddito. Noi proponiamo di eliminare le patrimoniali esistenti, come l’Imu sulla seconda casa, a favore di un’unica tassazione sul patrimonio che sia progressiva”. Angelo Bonelli ha attaccato l’alleanza Renzi-Calenda: “Il loro è il ‘quarto polo’ e hanno posizioni sovrapponibili a quelle della destra, ad esempio, con il sì al nucleare“.