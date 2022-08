Prima si limita a rimproverare la moglie, poi però inizia a colpirla con schiaffi e calci fino a lasciarla a terra, davanti agli occhi scioccati delle altre donne presenti. Un video pubblicato per la prima volta il 3 agosto sul media indipendente turkmen.news potrebbe essere classificato come un episodio violento ma isolato. In verità è sintomo di un clima di repressione che si sta sempre più diffondendo in Turkmenistan dopo l’ascesa al potere del nuovo presidente Serdar Berdimuhamedov, deciso a portare avanti le sue politiche restrittive sulla cura del proprio aspetto fisico e anche sulla possibilità di guidare per le donne: un vero beauty ban che ricorda quelli in vigore nei regimi più conservatori e autoritari del mondo.

La nuova stagione inaugurata dal capo dello Stato, eletto a marzo succedendo al padre Gurbanguly Berdimuhamedow, vieta alle donne di indossare abiti attillati, tingersi i capelli, utilizzare unghie o ciglia finte. Sono assolutamente vietati anche interventi di chirurgia estetica, in particolar modo al seno o alle labbra, oltre al microblading per le sopracciglia. A queste restrizioni di tipo estetico si aggiungono quelle legate alla possibilità di movimento, con i conducenti maschi che non possono trasportare donne in auto che non facciano parte della famiglia, oltre al fatto che a tutte è vietato sedersi sul sedile del passeggero, esattamente come avviene nell’Afghanistan governato dai Taliban.

Restrizioni di questo tipo hanno stravolto la vita di numerose donne nel Paese: tra quelle che hanno addirittura perso il lavoro a causa di interventi estetici fatti in passato a quelle che, appunto, lavorano come estetiste e, a meno che non riescano a portare avanti la propria attività a suon di mazzette, sono costrette a lavorare in semi-clandestinità. Esattamente come nel caso del salone nel video che, riporta il media turkmeno, si trova nel distretto di Kyoshi vicino alla capitale Ashgabat.