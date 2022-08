“Da Giorgia Meloni ho visto un bel compitino alla stampa estera, ma non ha detto una cosa semplice, che non ci saranno fascisti e nostalgici nelle liste. Può dirlo o no? Noi qua possiamo dirlo”. Lo ha detto la vicepresidente dell’Emilia-Romagna, Elly Schlein, candidata indipendente nelle liste Democratici e progressisti, alla presentazione del simbolo, a Roma. “Correrò al vostro fianco e insieme a voi – ha detto – Le agorà sono la dimostrazione che questa alleanza non nasce oggi, ma che è un percorso lungo, per la costruzione di una visione condivisa del Paese, di ricucitura anche con la sinistra del Paese”. L’obiettivo è “non solo battere le destre reazionarie, ma anche creare la speranza di un futuro migliore, più giusto e più verde”.