Giuseppe Conte sarà candidato in più circoscrizioni. Il leader 5 stelle, intervistato su Radio24 a 24 Mattina Estate, ha rivelato che c’è un’apertura sulle candidature multiple. A domanda diretta infatti sulla possibilità che lui stesso sia capolista in più collegi, ha risposto: “C’è una ipotesi sul tavolo. Io ci metto la faccia e ci devo mettere la faccia per primo rispetto alla comunità 5 stelle e come leader politico devo garantire che le persone che porteremo in Parlamento siano degni portavoce dei nostri principi e dei nostri valori. Quindi sicuramente mi ritroverete in più circoscrizioni“.

Sul tema delle candidature multiple c’è quindi una diversità di vedute con Beppe Grillo: il garante nelle scorse settimane aveva ribadito la sua contrarietà, ricordando le battaglie fatte dal Movimento in proposito, ma il presidente 5 stelle ha invece sostenuto la necessità di fare una deroga sul tema. Ecco che oggi le sue dichiarazioni sembrano far intendere che si sia raggiunta un’intesa per permettere ai nomi forti di correre in più collegi.

Conte, sempre nell’intervista a Radio24, ha parlato degli addii al Movimento degli ultimi tempi: “Il fatto che alcuni compagni ci abbiano lasciato dimostra la forza del Movimento 5 Stelle, vuol dire che chi resta condivide veramente principi e valori e se cambia idea è costretto ad andare via perché questi principi e valori per noi non sono negoziabili”, ha detto. E in particolare: “Chi vuole fare un terzo mandato, chi vuole avere una prospettiva politica di rimanere sempre in politica sostandosi di poltrona in poltrona non può rimanere. E saremo ancora più rigidi adesso con le parlamentarie per quanto riguarda la compatibilità con principi”.

In queste ore i vertici 5 stelle sono alle prese con la scrematura delle auto-candidature pervenute online entro il termine dell’8 agosto. Dopodiché si metterà in moto la macchina delle parlamentarie per la scelta dei candidati pentastellati, che probabilmente saranno celebrate il 16 agosto. A Conte toccherà poi risolvere il rebus della composizione delle liste, a partire dalla scelta dei capilista: fonti di vertice assicurano all’Adnkronos che in questo caso il leader M5s potrebbe tenere conto delle preferenze ottenute dai candidati alle parlamentarie. A tenere banco in queste ore sono soprattutto i timori degli eletti uscenti che sperano in un posto in evidenza nelle liste.