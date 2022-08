Una dottoressa, che era stata già aggredita in passato, è stata presa a bastonate da una paziente. È successo al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Poma di Mantova, nella giornata di sabato 30 luglio. Il medico, pochi mesi fa, era stato colpito con un pugno da un altro degente.

La scorsa settimana una anziana è andata in ospedale, ha raccontato di aver litigato con il marito e di non avere più intenzione di tornare a casa. Per questo, sosteneva di aver bisogno di un ricovero in Psichiatria. La dottoressa ha quindi richiesto un consulto da parte di un collega psichiatra affinché potesse visitarla, ma il medico ha escluso la necessità di trattenerla all’interno della struttura. A quel punto la paziente è andata su tutte le furie, rivolgendo insulti ai due dottori. Non solo, mentre veniva accompagnata in sala d’attesa, colpito la dottoressa con il proprio bastone.

La donna è riuscita a difendersi e ha riportato un trauma al braccio, guaribile in 15 giorni. L’anziana si è calmata soltanto dopo l’intervento da parte di altri operatori sanitari ed è stata denunciata per “interruzione di pubblico servizio“. Non è la prima volta che la dottoressa subisce aggressioni da parte dei propri pazienti: ad aprile 2022 è stata colpita da un pugno nel volto da un uomo che lamentava di essere stato vittima di un “furto di ciabatte”, mentre si trovava nella sala d’aspetto del pronto soccorso.