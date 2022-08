Idriss Ben Moussa è stato arrestato lo scorso agosto con l’accusa di aver rapinato il suo cliente, tentando di scappare con un Rolex, circa 500 euro in contanti e delle cuffie dell’iPhone. Processato per direttissima, è tornato libero su richiesta della Procura. Ai più il suo nome non dirà nulla, ma Ben Moussa – che oggi ha 21 anni – è stato una giovane promessa della Fiorentina. Ha indossato la maglia della Viola nell’Under 17, giocando da seconda punta. Un’esperienza durata appena un anno, poi lo stop con il calcio. Oggi il giovane lavora come escort a pagamento, è iscritto sul sito “Megaescort.info”, come riporta il Corriere della Sera.

L’ultimo incontro a pagamento lo ha visto muoversi dalla sua Firenze a Roma, dove aveva un appuntamento alle ore 20 con un altro giovane. Qualcosa però è andato storto e Ben Moussa è stato riaccompagnato nel luogo dell’appuntamento – in piazza Euclide – senza che tra i due ci fosse nessun rapporto. Durante il viaggio di ritorno, stando all’accusa, il 21enne ha notato una busta in macchina con all’interno mille euro in banconote. Avrebbe tentato di prenderle e fuggire, ma i poliziotti hanno notato la discussione tra Ben Moussa e l’altro giovane. Sono quindi intervenuti per bloccare il 21enne che nel frattempo ha tentato la fuga. In tasca, oltre ai contanti, hanno trovato anche il Rolex e le cuffiette.