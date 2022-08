Letslie Tebogo è il nuovo talento emergente dei 100 metri. Il botswano ha dimostrato le sue qualità ai Mondiali Under 20 di Cali, in Colombia, facendo registrare il nuovo record del mondo di categoria in 9″91. Il 19enne caraibico ha dominato la finale permettendosi anche il lusso di girarsi con anticipo verso gli avversari e festeggiare. Nonostante questo ha ottenuto il primato mondiale migliorando il suo precedente 9″96 siglato nel 2022 al meeting di Gaborone. Una prestazione eccezionale che lascia l’amaro in bocca per quello che sarebbe potuto essere il suo tempo se non avesse rallentato. L’argento è andato al giamaicano Bouwahjgie Nkrumie che in 10″01 ha migliorato il record nazionale Under 20. Infine il bronzo se lo è aggiudicato il sudafricano Benjamin Richardson in 10″12. Escluso dalla finale per soli due centesimi era rimasto l’azzurro Alessio Faggin.

