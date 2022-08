Mai sul palco con Fratoianni, Bonelli e Di Maio? “Certo, c’è una distanza di storie, di posizioni politiche”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, a In Onda, su La7. “L’accordo è fra Pd e Azione, dopodiché il Pd ha dei suoi alleati, legittimissimi, sono fatti loro, ma non un voto degli elettori di Azione va a” Verdi e Si “negli uninominali. Io l’accordo l’ho fatto col Pd”. “Se Letta – aggiunge – vuole prendere Di Maio nella sua lista non sono fatti che mi riguardano”.