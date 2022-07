Finisce con una mega-rissa l’amichevole tra la Salernitana e i turchi dell’Adana Demirspor, la squadra allenata da Vincenzo Montella e in cui gioca Mario Balotelli. Non semplici attimi di tensione, ma una situazione che ha rischiato di degenerare, tanto da rendere necessario l’intervento della Digos, dopo che inutilmente security, massaggiatori e persone presenti in panchina avevano provato a calmare gli animi. A perdere la testa è stato in particolare Federico Fazio che è stato subito espulso. L’ex Roma, però, non è stato l’unico a essere mandato anzitempo sotto la doccia: altri tre giocatori sono stati allontanati.



L’amichevole si stava giocando nell’ambito del triangolare dedicato ad Angelo Iervolino, fratello di Danilo, presidente della Salernitana. Al 17esimo del primo tempo Samet Akaydin commette un brutto fallo ai danni di Reda Boultam. L’arbitro non esita ed espellere il giocatore allenato da Montella, ma in un attimo scoppia la rissa che porta alla sospensione della partita per diverso tempo. Dai video pubblicati dai presenti in tribuna, si vede Fazio avvicinare minacciosamente il difensore turco che però viene coperto dai compagni di squadra. Ne scaturisce un putiferio generale nel quale verranno coinvolti diversi calciatori granata. Vengono espulsi Lassana Coulibaly e un altro giocatore dell’Adana.