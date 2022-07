Una parte degli enormi silos portuali per la raccolta del grano di Beirut, danneggiati dall’esplosione del 2020, è collassata dopo un incendio durato una settimana. Il blocco settentrionale dei silos è crollato in un’enorme nuvola di polvere in quella che in un primo momento sembrava un esplosione. Due anni fa, nell’agosto 2020, il disastro che uccise 244 persone