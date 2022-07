Nelle ultime 24 ore sono stati diagnosticati 54.088 nuovi casi di Sars-CoV-2 tra i 281.658 tamponi processati. Il bollettino segnala 244 morti per Covid. Mentre continua il lento svuotamento degli ospedali, con un sensibile calo dei ricoverati e delle terapie intensive: in area medica ci sono 10.768 pazienti Covid e altri 400 vengono assistiti in rianimazione, dove si sono registrati 38 ingressi. Il saldo ingressi-uscite nelle 24 ore è di -143 posti letto occupati nei reparti e -6 in Ti.

Da inizio pandemia i casi accertati di Covid sono stati 20.952.476: in 19.457.330 sono già guariti o sono stati dimessi, mentre 171.882 contagiati sono deceduti. Oltre ai ricoverati, ci sono 1.312.096 persone in isolamento domiciliare per un totale di 1.323.264 attualmente positivi. La Lombardia con 6.847 nuovi casi in 24 ore è la regione con il maggiore incremento nelle 24 ore, seguita dal Veneto con 6.187. Più di 5mila casi anche in Emilia Romagna (5.820)