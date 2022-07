Le forti piogge notturne hanno portato all’esondazione del torrente Re, nel Bresciano, costringendo le autorità a disporre l’evacuazione dei comuni di Niardo, dove scorre il corso d’acqua, e Braone. Quaranta persone sono state evacuate per questioni di sicurezza e a causa dell’odore di gas avvertito nel momento più intenso della bomba d’acqua.

La Protezione civile ha allestito due centri di raccolta a Ceto e Breno. Con il passare delle ore, viene spiegato dai vigili del fuoco che sono stati impegnati con 50 unità per l’ondata di maltempo, la situazione generale appare in parziale miglioramento. Tre persone sono rimaste ferite in maniera non grave.

Nei paesi dell’Alta Vallecamonica diverse strade statali e la ferrovia sono state chiuse, con l’acqua e il fango che hanno invaso le arterie. “A mezzanotte dopo un’ora di pioggia intensa abbiamo sentito un grande frastuono sembrava un terremoto: era il torrente esondato. Ora qui è un disastro”, ha detto Carlo Sacristani, sindaco di Niardo.