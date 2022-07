“Non c’è più il campo largo? Evviva. Siamo finalmente liberi. Abbiamo visto quanto il M5s abbia perso in forza propulsiva e in progetti e leggi con l’alleanza con il Pd. Il Pd ora parla di salario minimo ma quando era con noi c’era la legge depositata in commissione e mica la spingevano”. A dirlo all’Agenzia Vista è il senatore ed ex ministro del Movimento 5 stelle, Danilo Toninelli.