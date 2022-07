È stato inaugurato il ponte di Pelješac (Sabbioncello in italiano) nel sud della Dalmazia, il più grande progetto infrastrutturale costruito in Croazia nell’ultimo decennio, finanziato per l’80% dai fondi europei. Il ponte, lungo 2.404 metri, collega la costa dalmata con la penisola di Pelješac, e in questo modo connetterà Dubrovnik, la perla dell’Adriatico croato, alla rete autostradale nazionale, evitando di passare per la piccola tratta di territorio bosniaco a Neum. La realizzazione dell’opera è stata celebrata con fuochi d’artificio e diversi spettacoli musicali.